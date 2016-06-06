Сегодня дочери Дениса Клявера и Евы Польны исполнилось 12 лет. В честь праздника счастливый отец опубликовал милое фото с Эвелиной в своем Instagram и трогательно поздравил ее с днем рождения.

Публикация от Dенис Клявер (@denisklyaver) Июн 6 2017 в 8:47 PDT

«12 лет!! Эвелишенька! С днем рождения, моя дорогая доченька!!! С днем рождения, моя принцесса! Ты особенная девочка, очень талантливая, искренняя, добрая и ранимая, но при этом сильная и целеустремлённая! Уверен, что сочетание таких качеств поможет тебе в жизни добиться любой цели, которую ты для себя выберешь! Пусть во всем тебе сопутствует удача! Папа всегда рядом. Люблю тебя, родная! Ура!», — написал певец.

Публикация от ЕВА ПОЛЬНА (@polnaeva_official) Июн 6 2016 в 11:00 PDT

«Удачи и счастья Вашей доченьке! Вы - замечательный отец», «На маму похожа, красивая, поздравляю!», «Красивая девочка! Здоровья и удачи!», «Поздравляю Эвелиночку С Днем Рождения!», «С днем рождения, Эвелиночку! Пусть по жизни сопутствуют её: удача, доброта и любовь», — присоединились к поздравлениям подписчики Дениса.

Напомним, что сейчас, помимо Эвелины, у артиста подрастают двое сыновей: пятнадцатилетний Тимофей, рожденный в браке с танцовщицей Еленой Шестаковой, и трехлетний Даниэль от третьей супруги Ирины Клявер.

Фото: instagram.com