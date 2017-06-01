1 июня в честь Дня защиты детей многие звезды поздравляли подписчиков с праздником, опубликовывая нежные семейные фото. Так сделал и Денис Клявер, поделившись с поклонниками в Instagram снимком своих детей: 15-летнего Тимофея, который родился в браке с Юлией Клявер, 12-летней Эвелины от певицы Евы Польны, и трехлетнего Даниэля от супруги Ириной Федотовой.

Публикация от Dенис Клявер (@denisklyaver) Июн 1 2017 в 9:41 PDT

Так как совместного фото сыновей и дочки у певца нет, ему пришлось сделать коллаж. Снимок Клявер подписал просто и лаконично: «Денисовна и Денисовичи».

Пользователи сети отметили, что все дети артистка абсолютно разные, а некоторые и вовсе удивились, узнав, что у Дениса столько детей: «Вся палитра цвет глаз)) какие они все разные», «Очень замечательные детишки У Вас Денис!», «Не знала, что у Вас столько деток», «Доча в Еву пошла. Старший сын в Дениса. А младший в его жену)», «Очаровательные детки!», «Детки прелесть!Счастья,здоровья, удачи на жизненном пути!».

Фото: instagram.com