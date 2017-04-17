В 2005 году солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна родила девочку Эвелин. Отца малышки певица предпочла скрыть, однако шесть лет спустя второй родитель все-таки нашелся. Им оказался Денис Клявер, который удочерил малышку, когда ей было три года.

«Я познакомился с Евой на гастролях. Есть у нее песня — "Я знаю только лучшее в тебе"... Это песня обо мне. Мы не прятались, но и на показ не выходили. Она девушка из космоса! Страсть была сильной. Мы жили вместе. Когда она забеременела, я был ошарашен, но потом счастлив. Мы сильные люди и очень разные, и я не хотел делать ей предложение», — поделился в одном из интервью певец.

Сейчас же Клявер безумно гордится своей дочкой и часто проводит с ней время. Так, пару часов назад Денис опубликовал в Instagram милое фото с девочкой и подписал: #доченькасовсемвзрослая.

«Очень похожа на папу.Хорошенькая. Счастья Вашей милой девочке», «Копия папы», «Носы , расположение бровей и губ один в один», «Папина дочка)», «Какая красивая пара! вы оба просто великолепны!», — отметили поклонники артиста.

Напомним, что у артиста также есть два сын: пятнадцатилетний Тимофей, рожденный в браке с танцовщицей Еленой Шестаковой, и трехлетний Даниэль от третьей супруги Ирины Клявер.

Фото: Instagram