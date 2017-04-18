7 апреля Платону, сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, исполнилось четыре года. Сегодня папа поделился с читателями своего блога важным достижением мальчика. «Сын научился отвечать на звонки сам», — с гордостью сообщил телеведущий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Апр 18 2017 в 1:15 PDT

«Счастья, здоровья и любви вашей семье. Сынишка молодец, мой тоже научился», «Даааа....детки растут...», «Эх... Жанна бы обрадовалась», «Пусть ваш сын растет счастливым ребенком. Мира вам и любви», — радуются подписчики блога Дмитрия.

Скоро мальчик сможет самостоятельно общаться не только с папой, но и с родственниками. «Скоро скайп и вотсапп», — надеются фанаты Жанны. Сейчас возможность встреч ограничена: не так давно отцу пришлось заплатить штраф органам опеки за то, что он не выполнил предписания о свидании ребенка с семьей покойной супруги.

Платон растет весьма смышленым и развитым мальчиком. Он уже умеет пользоваться фотоаппаратом, кататься на коньках, а еще — запросто обногяет папу в гонках на велосипедах.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Сен 10 2016 в 8:51 PDT

Фото: instagram.com