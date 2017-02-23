Джордж и Амаль Клуни скоро впервые станут родителями. В интервью французскому изданию Paris Match актер опроверг слухи о том, что у них родятся мальчик и девочка. По словам Клуни, они вообще не собираются заранее узнавать пол малышей. Зато уже планируют свое будущее в новом для себя качестве родителей.

Актер заявил, что они больше не будут появляться в опасных для их жизней местах, как делали это ранее по долгу службы. Дело в том, что Джордж Клуни не только снимается в кино, но и является послом доброй воли ООН, он участвовал в акциях протеста в Судане, выступая за прекращение гражданской войны между Севером и Югом. Правозащитница Амаль Клуни также посещала не самые безопасные страны, отстаивая права своих клиентов. Но теперь с этим покончено.

«Мы решили быть намного более ответственными и избегать опасности. Я больше не поеду в Южный Судан или Конго, Амаль больше не будет летать в Ирак, а также будет избегать другие места, где ей не рады», — заявил Клуни.

Кроме того, супруги, живущие сейчас на три страны, планируют обосноваться в одном месте, когда дети пойдут в школу: «Сейчас мы живем в Италии, Америке и Англии. Как только дети пойдут в школу, нам придется выбрать постоянное место жительства. Это необходимо, хотя мы продолжим перемещаться по миру, согласно своим графикам».

Фото: globalookpress.com