В начале апреля Анна Седокова родила наследника в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса. С тех пор артистка неустанно делится радостью материнства, рассказывая о своих буднях. Два дня назад Анна сообщила, что назвала сына древнегреческим именем Гектор. Такой необычный выбор весьма удивил поклонников артистки, для которых это стало большим сюрпризом.

«Это мама Гектора на фото. Мама Алины, Моники и Гектора», — писала тогда Анна.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 22 2017 в 9:00 PDT

Сегодня Седокова решила рассказать, каково это — быть мамой сына, имея двоих дочерей, и почему она назвала малыша таким старинным именем: «Быть мамой сына, скажу я вам, —совершенно новое чувство для мамы двоих дочерей. Ты понимаешь, что с ним все по-другому. Как будто держишь на руках неимоверную силу, дикого тигра, который скоро вырастет и станет хищником. Эта такая сила, перед которой ты заранее преклоняешься».

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 24 2017 в 2:06 PDT

«Он у меня очень серьезный. Без лишних разговоров и скандалов. Гектор. Я хотела дать ему очень сильное имя, которое пройдет с ним через всю жизнь. Я человек мира и считаю, что в наше время уже не совсем актуально выбирать ребенку имя, думая о том, насколько созвучно оно будет отчеству. И хотя в моем офисе меня и называют Анна Владимировна, полагаю, что с Гектором все будет уже иначе. Мы выбрали древнегреческое имя, потому что храбрость и мужество воинов восхищает нас и сегодня. Гектор - главный троянский герой в Илиаде и храбрейший вождь троянского войска. А значение этого имени - Надежный. Именно это я считаю главным мужским качеством! И я буду воспитывать своего сына так.Он будет уважать свою женщину, заботиться о ней и сделает самой счастливой ее... И маму. Но это уже совсем другая история», — поделилась певица в своем блоге.

Фото: instagram.com