Сегодня, 27 мая исполняется 11 лет одной из дочерей Анджелины Джоли и Бреда Питта – Шайло Нувель. Вчера актриса со всеми детьми была замечена в Диснейленде в Анахайме, штат Калифорния.

Y'all I saw Angelina Jolie this morning and she's cool af pic.twitter.com/RaDwPU7Cm3

Компанию большой семье Джоли составила писательница камбоджийского происхождения Лун Ун, юная актриса Сареум Срей Мок, сыгравшая в последней режиссерской работе Джоли, а также друзья детей из Камбоджи. Как сообщает интернет-издание People.com, Шайло хотела видеть их на своем празднике, так как она хочет показать им Америку», — передает источник.

Напомним, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: сыновей Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Нокса Леона и дочерей Захару Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все дети носят фамилию Джоли-Питт.

Angelia, JP kids& her friend,Loung Ung (Author of FTKMF)& Srey Moch (mini Loung Ung) one of the casts in FTKMF were spotted in Disneyland pic.twitter.com/hz7xjdFeYK

— AngelinaJoliePH (@ajolieph) 26 мая 2017 г.