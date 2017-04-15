Радиоведущая и актриса Алла Довлатова недавно в четвертый раз стала мамой. Она порадовала поклонников первой фотографией дочери, сообщает сайт Letidor.ru. На снимке видно ручки и личико новорожденной. Алла призналась, что девочка появилась на свет путем кесарева сечения. Однако ей не пришлось проходить через это одной, рядом был муж и мама.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Апр 14 2017 в 12:20 PDT

«Добрый вечер, Друзья! Спасибо большое за Вашу Любовь и доброты, которыми Вы окружили меня здесь во время моей беременности! Мы вчера родили девочку! Говорю мы, потому что меня поддерживал и мой муж и мамочка, которая приехала из Петербурга (вместе с папой) и дети мои тоже за меня переживали и сам Марк Аркадьевич Курцер @lapinomed проводивший операцию, вновь превзошёл сам себя! Сегодня мы уже в обычной палате. Получаю украдкой поздравления и очень им радуюсь! Спасибо большое Вам за Ваши добрые и искренние пожелания! Я в ответ Вам тоже желаю всего сторицей! До чего же это прекрасное душевное состояние - стать мамой! Весь мир становится таким чудесным и любимым!», — написала она в блоге.

Подписчики активно поздравляют Аллу и желают ей и малышке счастья и здоровья.

Напомним, что от первого брака у Аллы есть сын Павел и дочь Дарья. Второй муж, с 2007 года, — подполковник полиции Алексей Борода. Во втором браке родилась дочь Александра. Имя второй дочери Довлатова пока не сообщила.

Фото: instagram.com