В музее человека «Живые Системы» открылся сезон космоса. На специальных экспонатах детям рассказывали о гравитации и невесомости, угощали космолакомством предельно низкой температуры, замеряли параметры, необходимые для полета, и выдавали космопаспорт. А надев специальные очки, каждый посетитель выставки смог побывать прямо на борту МКС. Также в течение всего дня в кинотеатре показывали познавательные фильмы про нашу Вселенную и историю полетов. Сезон открыт до 2 апреля включительно!

Главным событием дня стала встреча с действующим летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Сергеем Волковым. Отвечая на вопросы детей, он рассказывал о том, каково это спать в состоянии невесомости, почему после возвращения на Землю обычный телефон кажется тяжелее кирпича, в какие спортивные игры можно играть на борту орбитальной станции и многое другое.

Неожиданностью для посетителей музея стала шумная компания во главе с беременной 42-летней Аллой Довлатовой, которая организовала дочке Александре необычный день рождения. Отметив 9-тилетие Саши с друзьями в ресторане, компания отправилась на хоккейный матч 12-тилетнего сына Павла, а затем все вместе они переместились в музей «Живые Системы». Алла, несмотря на свое положение, не снижает физической активности и легко управляется с шумной детской компанией:

«Это был очень насыщенный день! Мы опоздали на официальную программу музея, потому что задержались на хоккее у сына, но были очень рады вновь посетить этот замечательный музей: космос интересен абсолютно всем детям, особенно моему сыну, и здорово, что музей организовал такую увлекательную программу!».

Фото: PR-агентство «Бедуш & Маренникова»