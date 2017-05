В начале апреля стало известно, что Ким Кардашьян больше не сможет иметь детей. Ей с трудом далось рождение дочки Норт и еще более тяжелым стало появление на свет сына Сейнта, после чего она чуть не лишилась матки. Однако непреодолимое желание завести третьего ребенка подтолкнули телезвезду к операции, которая, к сожалению, прошла неудачно.

Тогда Ким со слезами на глазах говорила: «Самое худшее — это то, что я точно не смогу иметь больше детей... я очень расстроена... я сдаюсь. Суррогатное материнство всегда было лишь дополнительной возможностью для меня, теперь это единственно возможный вариант».

Теперь же Кардашьян всерьез задумалась о том, чтобы ее ребенка выносила другая женщина. Как пишет портал WMJ.ru, 61-летняя Крис Дженнер вызвалась помочь дочке в этом деле. В одном из эпизодов реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians Дженнер сходила на обследование к врачу, где выяснила, что зачать ребенка в силу своего возраста уже не сможет, зато выносить — легко.

Однако Кортни Кардашьян затею мамы не оценила и назвала ее нелепой, отметив, что сама готова помочь сестре: «Это определенно комплимент от доктора, но Крис 61 год, это совершенно нелепо. Я уже предложила Ким стать суррогатной матерью, так что, Крис, не веди себя так, как будто ты единственная мать Тереза».

Фото: globallookpress.com