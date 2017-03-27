Французские ученые из Института Кюри в рамках проекта Kdog научили немецких овчарок обнаруживать рак молочной железы, сообщает сайт Indicator. Для этого им понадобилось всего 6 месяцев работы и образцы одежды пациентов онкодиспансера и здоровых людей. Понюхав одежду, которая контактировала с грудью больной женщины, собаки с точностью в 100% диагностируют рак.

Работа проходила в два этапа. В ходе первого животных при помощи системы вознаграждения обучили отличать одежду 31 больных женщин от одежды здоровых. В ходе второго овчарки находили одежду 31 других больных раком женщин среди 124 образцов. Всего было проведено 62 эксперимента.

После клинических исследований метод может быть использован для первичной диагностики болезни в неразвитых странах, где женщины не могут позволить себе маммографию. «Конечно, существуют онкологи и хирурги, но в сельской местности женщинам часто сложно получить доступ к качественной диагностике», — пояснила руководитель проекта Изабель Фроманти

Впрочем, не только специально обученные собаки обладают такими способностями. Актриса Шеннен Доэрти, знакомая нам по сериалам «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», уверена: ее любимая собака первой обнаружила ее болезнь. Напомним, что звезда мужественно борется с раком молочной железы, который ей не смогли вовремя диагностировать из-за халатности страхового менеджера.

Публикация от ShannenDoherty (@theshando)Май 1 2016 в 9:43 PDT

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