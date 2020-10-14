Звезда телешоу нашла уплотнение в груди после операции по подтяжке

27-летняя звезда в «Национальный день без бюстгальтера» рассказала в Instagram о случаи из своей жизни. По ее словам, в ее семье женщины болели раком груди. Поэтому, когда Андерссон обнаружила уплотнение в груди после операции по подтяжке, она жутко испугалась.

Девушка тут же отправилась к врачу, чтобы провериться, и, к счастью, это оказалась просто киста. «Через год после операции по подтяжке груди я испугалась. У меня была шишка на одной из груди, поэтому я пошла к врачам, но это была киста. Имея в семье родственников с раком груди, важно убедиться, что я здорова. Давайте все повышать осведомленность об этом виде онкологии», - подчеркнула она.