Звезда телешоу нашла уплотнение в груди после операции по подтяжке
Фото: instagram.com/missmalinsara
27-летняя звезда в «Национальный день без бюстгальтера» рассказала в Instagram о случаи из своей жизни. По ее словам, в ее семье женщины болели раком груди. Поэтому, когда Андерссон обнаружила уплотнение в груди после операции по подтяжке, она жутко испугалась.
Девушка тут же отправилась к врачу, чтобы провериться, и, к счастью, это оказалась просто киста. «Через год после операции по подтяжке груди я испугалась. У меня была шишка на одной из груди, поэтому я пошла к врачам, но это была киста. Имея в семье родственников с раком груди, важно убедиться, что я здорова. Давайте все повышать осведомленность об этом виде онкологии», - подчеркнула она.
В своем посте знаменитость поделилась фотографией, на которой позирует перед входной дверью в синих джинсах и узком белом укороченном топе без бюстгальтера. «Мои сиськи сегодня живут своей лучшей жизнью, чувствуя себя свободными», - уточнила она. Девушка закончила свой пост с хэштегами «nationalnobraday», «breastcancerawareness».
Ранее мы писали, как у женщины на груди появились похожие на растяжки линии, которые оказались раком груди. 42-летняя Демельза Джефферис совершенно случайно обнаружила странную линию в области декольте и успела вовремя обратиться к врачу. Терапевт отправил Демельзу на маммографию, исследование подтвердило, что у нее рак груди второй степени.
Также жительница шотландского города Глазго Лори Делани рассказала, как у нее диагностировали агрессивную форму рака груди после того, как несколько врачей уверяли ее в том, что она слишком молода для онкологии. 34-летняя девушка – мама шестилетнего Гарри и пятилетней Эллы - лечится от рака груди третьей стадии и проходит шесть курсов химиотерапии.
Фото: Instagram/ @missmalinsara
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