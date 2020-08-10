У женщины на груди появились похожие на растяжки линии, которые оказались раком груди
Как передает британский онлайн-портал Mirror, произошло это, когда женщина вышла из душа и с нее случайно соскользнуло полотенце. Она взглянула на себя в зеркало и увидела странную тонкую линию, которую приняла за растяжку на коже. Демельза поначалу отмахнулась от нее, списав все на возрастные изменения. Однако чуть позднее решила взглянуть на нее снова. Сначала она внимательно ее изучила, поднимала и опускала руку около 100 раз подряд, а потом позвала мужа, который подтвердил, что что-то не так и надо как можно скорее обратиться к врачу.
Терапевт отправил Демельзу на маммографию, исследование подтвердило, что у нее рак груди второй степени. Поначалу женщина была в отчаянии и плохо помнит, что происходило в то время, однако врачи заверили ее, что все будет хорошо, а спустя месяц ей сделали операцию по удалению опухоли. «Они удалили шишку и пару лимфатических узлов из моей подмышки, отправили все на тестирование, чтобы убедиться, что все действительно в порядке. Все анализы были хорошие», – пояснила она, добавив, что ей очень повезло, что она заметила заболевание на столь ранней стадии. Затем британка прошла курс лучевой терапии и теперь официально полностью здорова.
Фото: depositphotos
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