У женщины на груди появились похожие на растяжки линии, которые оказались раком груди

Терапевт отправил Демельзу на маммографию, исследование подтвердило, что у нее рак груди второй степени. Поначалу женщина была в отчаянии и плохо помнит, что происходило в то время, однако врачи заверили ее, что все будет хорошо, а спустя месяц ей сделали операцию по удалению опухоли. «Они удалили шишку и пару лимфатических узлов из моей подмышки, отправили все на тестирование, чтобы убедиться, что все действительно в порядке. Все анализы были хорошие», – пояснила она, добавив, что ей очень повезло, что она заметила заболевание на столь ранней стадии. Затем британка прошла курс лучевой терапии и теперь официально полностью здорова.

Фото: depositphotos

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