Врачи просмотрели у девушки рак груди и выявили его в запущенной стадии

Хирург уточнил, что все в порядке, так как это доброкачественная опухоль. Однако спустя несколько недель после биопсии, пришли страшные новости. Когда Лори и ее супруг Скотт отправились в больницу, врач, который посоветовал девушке не волноваться, рассказала об истинном диагнозе. Еще через две недели медики прописали Лори шесть курсов лечения и заявили, что жизнь «перевернется с ног на голову». «Я советую всем девушкам верить своему внутреннему голосу и перепроверять врачей, - рекомендует шотландка. – Берегите свое здоровье».