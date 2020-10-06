Врачи просмотрели у девушки рак груди и выявили его в запущенной стадии
34-летняя девушка – мама шестилетнего Гарри и пятилетней Эллы - лечится от рака груди третьей стадии и проходит шесть курсов химиотерапии. Девушка обратилась к врачам, когда у нее выскочила шишка на груди, однако терапевт заверил: у Лори просто слишком низкий уровень гемоглобина. При этом девушка чувствовала: что-то не так.
Mum's breast cancer diagnosis after doctors told her 3 times it was 'nothing' https://t.co/XQsfbIvHCE pic.twitter.com/fR17gWHPY0— Daily Mirror (@DailyMirror) October 6, 2020
«За неделю до этого я остановилась около грузовика с информацией о раке груди, у моей тети за два месяца до этого диагностировали рак груди, - вспоминает Лори. – Врачи трижды сказали мне, что это «пустяки». Если бы я не последовала интуиции, бог знает, где бы была».
Хирург уточнил, что все в порядке, так как это доброкачественная опухоль. Однако спустя несколько недель после биопсии, пришли страшные новости. Когда Лори и ее супруг Скотт отправились в больницу, врач, который посоветовал девушке не волноваться, рассказала об истинном диагнозе. Еще через две недели медики прописали Лори шесть курсов лечения и заявили, что жизнь «перевернется с ног на голову». «Я советую всем девушкам верить своему внутреннему голосу и перепроверять врачей, - рекомендует шотландка. – Берегите свое здоровье».
Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!