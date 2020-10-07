Женщина заболела раком после установки брекетов
По ее словам, у женщины нашли онкологическую опухоль в полости рта после установки брекетов и пластин для выравнивания зубов. Сюжет о пациентке показали по одному из федеральных каналов. Москвичка поставила брекеты в частной клинике. Кроме того, ортодонты установили ей пластины для выравнивания зубов. После процедур и ношения конструкций девушке потребовалась операция: врачи диагностировали раковую опухоль во рту.
Как пишет РИА Новости, следователи должны дать правовую оценку на предмет наличия в действиях столичных врачей признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Напомним, 1 октября в Махачкале трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога. Во время медицинских процедур у ребенка остановилось сердце. Также в конце сентября в Оренбурге во время операции в стоматологии умерла девятилетняя пациентка. Она не проснулась после анестезии.
Фото: Pixabay.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!