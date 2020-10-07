Женщина заболела раком после установки брекетов

По ее словам, у женщины нашли онкологическую опухоль в полости рта после установки брекетов и пластин для выравнивания зубов. Сюжет о пациентке показали по одному из федеральных каналов. Москвичка поставила брекеты в частной клинике. Кроме того, ортодонты установили ей пластины для выравнивания зубов. После процедур и ношения конструкций девушке потребовалась операция: врачи диагностировали раковую опухоль во рту.