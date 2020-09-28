Девятилетняя девочка умерла после операции по удалению зуба
Фото: Global Look Press
Пациентка пришла на обследование в одну из клиник. Врачи выяснили, что у ребенка вырос лишний зуб на верхней челюсти, который мешал расти коренному. Трагический случай произошел 23 сентября. Друг семьи отвез школьницу в больницу, операция состоялась на следующий день, 24 сентября. В ходе хирургического вмешательства девочка скончалась. Как пишет издание, смерть девочки наступила из-за того, что она не вышла из наркоза. При этом анестезиолог уточнил, что сделал все возможное.
Родители ребенка обратились в полицию. По данным прокуратуры Оренбургской области, операция была плановая, ее проводили медики Областной детской клинической больницы. Ведомство начало проверку. Ранее годовалый мальчик умер в одной из больниц Батайска Ростовской области после того, как врачи не оказали ему должную помощь. По данным следователей, родители доставили ребенка в медицинское учреждение с жалобами на рвоту, однако, по словам матери, врач не провел должного осмотра. Чуть позже медсестра поставила малышу укол, от которого его состояние ухудшилось. Вечером того же дня он скончался.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!