Трехлетний мальчик скончался после посещения стоматолога

Мальчик поступил в больницу 1 октября, ему оказали стоматологические услуги. Однако во время медицинских процедур у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия, проведенные на месте стоматологами, не дали результатов.

Пациента срочно отвезли в Детскую республиканскую клиническую больницу. Однако спасти мальчика не удалось, он скончался на следующий день.