Трехлетний мальчик скончался после посещения стоматолога
Мальчик поступил в больницу 1 октября, ему оказали стоматологические услуги. Однако во время медицинских процедур у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия, проведенные на месте стоматологами, не дали результатов.
Пациента срочно отвезли в Детскую республиканскую клиническую больницу. Однако спасти мальчика не удалось, он скончался на следующий день.
После гибели малыша было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Следователи сейчас проводят экспертизу. Им предстоит выяснить, насколько качественно были предоставлены стоматологические услуги, и почему мальчик умер. «Будет проверено соблюдение требований российского законодательства о здравоохранении при оказании ребенку медицинских услуг, а также дана оценка действиям виновных», – добавили в ведомстве.
Ранее после посещения стоматолога в Оренбурге умерла девятилетняя девочка. Она не проснулась после анестезии.
Фото: Pexels
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