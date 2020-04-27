Каким образом запахи способствуют набору веса или похудению

В качестве подопытных черви были выбраны не случайно. Дело в том, что они обладают тремя парами обонятельных нейронов, потому очень удобно наблюдать, как реагируют их нервные клетки на те или иные запахи. Оказалось, что ароматы либо стимулируют накопление жира в организме, либо, наоборот, стимулируют его сжигания. При этом рацион и пищевое поведение у подопытных оставались неизменными во всех случаях, то есть они продолжали есть ровно то же количество еды с неизменной пищевой ценностью. Однако их вес изменялся в ту или иную сторону. Исходя из этих данных, ученые сделали вывод, что метаболическая система и обоняние взаимосвязаны. Эксперты считают, что новое открытие поможет людям в борьбе с лишним весом.

Фото: pexels

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