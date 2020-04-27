Блогер показала простой способ самостоятельно «нарастить» ресницы — и прославилась

В результате трюка ресницы девушки действительно выглядели длиннее и объемнее, а изгиб был сильнее, и это серьезно впечатлило ее подписчиков. В комментариях под видео одна из пользовательниц написала: «Я в восхищении!». «Обязательно попробую этот трюк», «Просто невероятно. И гениально», – добавили другие. Видео быстро стало вирусным и набрало более полумиллиона лайков за несколько дней.

Фото: freepik

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