Блогер показала простой способ самостоятельно «нарастить» ресницы — и прославилась
Миранда выложила свое видео в соцсеть TikTok, и ее любопытным бьютихаком заинтересовался британский онлайн-портал The Sun. Ее совет до гениального прост и занимает совсем немного времени. Сама она сообщила в видео, что этот способ помогает «прокачать» буквально любую тушь без лишних ухищрений.
Сначала нужно нанести слой туши на верхние ресницы, затем взять фен без насадки, направляющей воздух, прислонить его к основанию носа и включить холодный воздух на несколько секунд – все, драматичный изгиб готов. «Никаких накладных ресниц! Никаких керлеров! Только фен! Дайте мне знать, если этот трюк работает и на вас».
В результате трюка ресницы девушки действительно выглядели длиннее и объемнее, а изгиб был сильнее, и это серьезно впечатлило ее подписчиков. В комментариях под видео одна из пользовательниц написала: «Я в восхищении!». «Обязательно попробую этот трюк», «Просто невероятно. И гениально», – добавили другие. Видео быстро стало вирусным и набрало более полумиллиона лайков за несколько дней.
Фото: freepik
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