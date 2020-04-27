Девушка-белый дракон замаскировала татуировки на лице тональным кремом — и сама себя испугалась

Эмбер еще в подростковом возрасте решила «превратиться» в дракона и планомерно шла к своей цели. Помимо перманентных узоров на лице и теле она подвергла себя ряду модификаций. К 23 годам за ее плечами уже несколько десятков операций, в том числе и раздвоенный язык, тоннели в ушах, пирсинг и окрашенные в голубой белки глаз.

Однако девушка-белый дракон с голубыми глазами внезапно решила вспомнить, как она выглядела без татуировок, замазала их плотным тональным кремом и поделилась результатами в своем блоге в социальной сети Instagram.