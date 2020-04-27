Девушка-белый дракон замаскировала татуировки на лице тональным кремом — и сама себя испугалась
Фото: Instagram
Эмбер еще в подростковом возрасте решила «превратиться» в дракона и планомерно шла к своей цели. Помимо перманентных узоров на лице и теле она подвергла себя ряду модификаций. К 23 годам за ее плечами уже несколько десятков операций, в том числе и раздвоенный язык, тоннели в ушах, пирсинг и окрашенные в голубой белки глаз.
Однако девушка-белый дракон с голубыми глазами внезапно решила вспомнить, как она выглядела без татуировок, замазала их плотным тональным кремом и поделилась результатами в своем блоге в социальной сети Instagram.
«Я решила скрыть свои тату на лице так, чтобы их не было видно, а это очень сложно, так как они очень темные – и испугалась! Я разговаривала по телефону и забыла, как выгляжу. Вдруг случайно бросила взгляд в зеркало и буквально воскликнула: «Какого черта?!» – написала она.
Девушка добавила, что просто ненавидит свое «чистое» лицо и сожалеет, что не могла покрыть его татуировками в более раннем возрасте. Она заявила, что чрезвычайно довольна своими тату – они очень хорошо сделаны и действительно отражают ее сущность. А чтобы создать образ белого дракона, ей пришлось вложить много сил, фантазии и слез. «Не позволяйте обществу диктовать вам, что вы должны и не должны делать со своим тело и своей жизнью. Ваше тело – это храм, с которым вы можете делать все, что захотите. Только вы это контролируете. Живите и дышите!» – добавила в заключение Эмбер Люк.
Фото: Instagram
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