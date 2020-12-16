ВОЗ рассказала о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии вирусом заразились более 73,2 миллиона, умерли более 1,6 миллиона, вылечились 41,4 миллиона человек.

ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредили о повышенном риске заражения коронавирусом и другими вирусами большого числа людей по всему миру. Как считают специалисты, около 1,8 миллиарда человек могут заболеть из-за проблем с водоснабжением в больницах. Эксперты напомнили, что санитарные нормы и гигиена, а также чистота воды очень важны как для пациентов, так и самих медиков. Однако эти правила часто не ставят в приоритет.

Ранее в ВОЗ развенчали один из самых популярных мифов о распространении коронавируса.