ВОЗ рассказала о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю
С 7 по 13 декабря было зафиксировано 4 329 927 новых случаев заражения COVID-19. За этот период умерли 75 038 пациентов.
Как объяснили в международной организации, больше всего заболевших в Америке и Европе. По данным РИА Новости, там выявлено 85% новых случаев и 86% летальных исходов.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии вирусом заразились более 73,2 миллиона, умерли более 1,6 миллиона, вылечились 41,4 миллиона человек.
ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредили о повышенном риске заражения коронавирусом и другими вирусами большого числа людей по всему миру. Как считают специалисты, около 1,8 миллиарда человек могут заболеть из-за проблем с водоснабжением в больницах. Эксперты напомнили, что санитарные нормы и гигиена, а также чистота воды очень важны как для пациентов, так и самих медиков. Однако эти правила часто не ставят в приоритет.
Ранее в ВОЗ развенчали один из самых популярных мифов о распространении коронавируса.
Фото: pixabay.com
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