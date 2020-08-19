В ВОЗ развенчали один из самых популярных мифов о распространении коронавируса

Однако есть и печальные новости: ученые обнаружили, что беременные женщины – в группе риска заразиться тяжелой формой коронавируса. Как сообщают «Известия», ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в ведущем мировом научном журнале Science, влияние заболевания на будущих мам было серьезно недооценено. Из-за беременности организм женщин становится более уязвимым, из-за чего их шансы на то, чтобы попасть в отделение интенсивной терапии и быть подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких на 50% выше, чем у тех, кто в данный момент не вынашивает ребенка. Вероятность смерти у них также гораздо выше.

Фото: pixabay

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