В ВОЗ развенчали один из самых популярных мифов о распространении коронавируса
Заявление чиновников приводит онлайн-издание MedicalXpress. По их мнению, утверждение, что COVID-19 можно заразиться через еду, не более чем одна из страшилок, миф, который не имеет под собой никаких оснований. Так, например, не далее как на прошлой неделе вирус обнаружили в партии ввезенных в Китай из Бразилии куриных крылышек. Ученые проверили всех, кто ел их, а также их родственников, однако ни у одного из них не было положительного теста. До этого подобный случай произошел с креветками из Эквадора – результат был аналогичный. «Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса», — однозначно заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Кроме того, он отметил, что ученые изучили несколько сотен тысяч образцов упаковки для продуктов и среди них было всего 10 положительных результатов.
Однако есть и печальные новости: ученые обнаружили, что беременные женщины – в группе риска заразиться тяжелой формой коронавируса. Как сообщают «Известия», ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в ведущем мировом научном журнале Science, влияние заболевания на будущих мам было серьезно недооценено. Из-за беременности организм женщин становится более уязвимым, из-за чего их шансы на то, чтобы попасть в отделение интенсивной терапии и быть подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких на 50% выше, чем у тех, кто в данный момент не вынашивает ребенка. Вероятность смерти у них также гораздо выше.
Фото: pixabay
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