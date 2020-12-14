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ВОЗ предупредила о риске заражения инфекциями 1,8 миллиарда человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредили о повышенном риске заражения коронавирусом и другими вирусами большого числа людей по всему миру, об этом говорится на сайте организации.

Как считают специалисты, около 1,8 миллиарда человек могут заболеть из-за проблем с водоснабжением в больницах. Эксперты напомнили, что санитарные нормы и гигиена, а также чистота воды очень важны как для пациентов, так и самих медиков. Однако эти правила часто не ставят в приоритет.

В отчете международной организации говорится, что в 47 наименее развитых странах мира люди испытывают проблемы. В каждой четвертой больнице нет водоснабжения, а каждое третье медицинское учреждение не имеет средств для гигиены рук и не осуществляет безопасную сортировку отходов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уточнил, что отсутствие гигиены в клиниках равно работе врачей без средств индивидуальной защиты. По его словам, в борьбе с коронавирусом очень важны водоснабжение, санитария и гигиена. Он подчеркнул, что «в наименее развитых странах» только предстоит побороть эти серьезные проблемы.

Ранее в ВОЗ развенчали один из самых популярных мифов о распространении коронавируса.

Фото: pixabay.com

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