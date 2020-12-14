ВОЗ предупредила о риске заражения инфекциями 1,8 миллиарда человек

В отчете международной организации говорится, что в 47 наименее развитых странах мира люди испытывают проблемы. В каждой четвертой больнице нет водоснабжения, а каждое третье медицинское учреждение не имеет средств для гигиены рук и не осуществляет безопасную сортировку отходов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уточнил, что отсутствие гигиены в клиниках равно работе врачей без средств индивидуальной защиты. По его словам, в борьбе с коронавирусом очень важны водоснабжение, санитария и гигиена. Он подчеркнул, что «в наименее развитых странах» только предстоит побороть эти серьезные проблемы.

Ранее в ВОЗ развенчали один из самых популярных мифов о распространении коронавируса.