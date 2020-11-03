ВОЗ предупредила о тяжелой ситуации с коронавирусом в мире
По ее словам, новые случаи заражения опасным вирусом выявляются все чаще. Она уточнила, что количество случаев смерти в последнее время остается примерно одинаковым.
Как пишет ТАСС, Вуйнович добавила, что некоторые государства находятся в особенно тяжелом положении. По словам представителя ВОЗ, она сделает прививку от COVID-19 любой вакциной, которую рекомендует организация. За последние сутки в России выявлены 18 648 случаев заражения. За все время коронавирус выявили у 1 673 686 человек.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в российской столице.
По его словам, ограничительные меры в Москве дали результаты. Ранее мы писали, что требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников московских предприятий продлевается до 29 ноября. На дистанционный формат работы в городе перешли более 1,22 миллиона жителей. Это на 40% уменьшило поток пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, Собянин продлил до 8 ноября дистанционный режим обучения школьников старших классов (6-11 классы). Решение о возобновлении очной формы обучения может быть принято к концу недели.
Фото: pexels.com
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