ВОЗ предупредила о тяжелой ситуации с коронавирусом в мире

По ее словам, новые случаи заражения опасным вирусом выявляются все чаще. Она уточнила, что количество случаев смерти в последнее время остается примерно одинаковым.

Как пишет ТАСС, Вуйнович добавила, что некоторые государства находятся в особенно тяжелом положении. По словам представителя ВОЗ, она сделает прививку от COVID-19 любой вакциной, которую рекомендует организация. За последние сутки в России выявлены 18 648 случаев заражения. За все время коронавирус выявили у 1 673 686 человек.