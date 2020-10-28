Режим удаленной работы продлили в Москве
На дистанционный формат работы в городе перешли более 1,22 миллиона жителей. Это на 40% уменьшило поток пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, Собянин продлил до 8 ноября дистанционный режим обучения школьников старших классов (6-11 классы). Решение о возобновлении очной формы обучения может быть принято к концу следующей недели.
Градоначальник подчеркнул, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые подведомственны правительству Москвы, не будут работать до 29 ноября. До конца ноября в Москве введен режим самоизоляции для лиц, входящих в группу риска по коронавирусу: пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
Пассажиров с повышенной температурой пускать в общественный транспорт не будут. Приборы, проверяющие температуру, стоят при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автомобильных станциях, метро и МЦД. Тепловизор запищит, если температура проходящего через него человека будет выше 37,5 градуса. Затем пассажира вновь проверят с помощь обычного термометра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы по системе противодействия коронавирусу. Комендантский час и запрет на передвижение он считает неприемлемыми мерами в борьбе с вирусом. По его мнению, самое верное решение — найти средний путь между закрытием населенного пункта и полным отказом от ограничительных мер.
Как объяснил Собянин, большое число выявляемых случаев заражения, прежде всего, связано с тем, что в городе живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе.
Фото: pexels.com
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