Режим удаленной работы продлили в Москве

Пассажиров с повышенной температурой пускать в общественный транспорт не будут. Приборы, проверяющие температуру, стоят при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автомобильных станциях, метро и МЦД. Тепловизор запищит, если температура проходящего через него человека будет выше 37,5 градуса. Затем пассажира вновь проверят с помощь обычного термометра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы по системе противодействия коронавирусу. Комендантский час и запрет на передвижение он считает неприемлемыми мерами в борьбе с вирусом. По его мнению, самое верное решение — найти средний путь между закрытием населенного пункта и полным отказом от ограничительных мер.

Как объяснил Собянин, большое число выявляемых случаев заражения, прежде всего, связано с тем, что в городе живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе.

Фото: pexels.com

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