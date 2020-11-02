Мэр Москвы заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
«На сегодня около 50% коек в Москве находится в резерве, у системы здравоохранения есть запас прочности», - уточнил политик. Собянин надеется, что скоро в городе начнется спад заболеваемости.
Как пишет РИА Новости, ранее руководитель города уже говорил об эффективности ограничительных мер. Он также анонсировал, что открытые резервные «ковидные» госпитали будут работать в полном объеме.
За последние 24 часа в российской столице выявили 4796 новых случаев заражения опасным вирусом. Всего в России за сутки выявлено 18 257 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.
Ранее мы писали, что требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников московских предприятий продлевается до 29 ноября. На дистанционный формат работы в городе перешли более 1,22 миллиона жителей. Это на 40% уменьшило поток пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, Собянин продлил до 8 ноября дистанционный режим обучения школьников старших классов (6-11 классы). Решение о возобновлении очной формы обучения может быть принято к концу недели.
Фото: Global Look Press
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