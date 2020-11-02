Мэр Москвы заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

«На сегодня около 50% коек в Москве находится в резерве, у системы здравоохранения есть запас прочности», - уточнил политик. Собянин надеется, что скоро в городе начнется спад заболеваемости.

Как пишет РИА Новости, ранее руководитель города уже говорил об эффективности ограничительных мер. Он также анонсировал, что открытые резервные «ковидные» госпитали будут работать в полном объеме.