Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом «марафоном без конца и края»

По ее словам, власти российской столицы ведут борьбу с COVID-19 на протяжении последних месяцев. «Мы боремся с этой заразой уже девять месяцев, столько длится наш марафон, не видно ему ни конца, ни края», - подчеркнула она.

Как пишет РИА Новости, Ракова добавила, что пандемия - это время вызовов, с которыми весь мир, Россия и Москва столкнулись впервые.