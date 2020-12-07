Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом «марафоном без конца и края»
По ее словам, власти российской столицы ведут борьбу с COVID-19 на протяжении последних месяцев. «Мы боремся с этой заразой уже девять месяцев, столько длится наш марафон, не видно ему ни конца, ни края», - подчеркнула она.
Как пишет РИА Новости, Ракова добавила, что пандемия - это время вызовов, с которыми весь мир, Россия и Москва столкнулись впервые.
Ранее в столице продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. По его словам, говорить о снижении заболеваемости еще рано.
4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививки могут получить работники образования, здравоохранения и социальных служб. Врачи будут использовать препарат Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V».
Фото: pixabay.com
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