Владимир Путин допустил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса

Владимир Путин пообщался с российскими спортсменами из паралимпийской сборной и обсудил с ними ситуацию с коронавирусом в стране.

Президент отметил, что даже в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом — многие болеют. Он не исключил, что и ему, возможно, придется отправиться на карантин. Об этом рассказывает издание «РИА Новости».

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… Но даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется идти. Много людей болеет вокруг», — отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал слова Владимира Владимировича и отметил, что он выразился образно.