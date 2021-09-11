Дмитрий Киселев впервые за 10 лет пропустит «Вести недели» из-за госпитализации с коронавирусом

В начале недели ведущего доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой и положительным тестом на коронавирус. Несколько месяцев назад Киселев сделал прививку, и уверен, что благодаря ей его состояние становится лучше с каждым днем.

«Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 - такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. А также тому, что я был привит от коронавируса — это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не Спутник V, то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — рассказал Дмитрий, сообщает «РИА Новости».

Кто именно займет кресло ведущего на время отсутствия Киселева, пока не сообщается.