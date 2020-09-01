В России общее число зараженных коронавирусом достигло отметки в миллион
Как сообщается в официальном релизе оперативного штаба по борьбе с COVID-19, 1 сентября 2020 года ознаменовалось не только началом учебного года, но и преодолением отметки в 1 000 048 заболевших в России. За последние сутки зарегистрировано 4729 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всех регионах страны. Из них 815 705 человек вылечились, а 17 299 – скончались.
В мире же с начала пандемии выявлено 25 484 767 зараженных, а количество летальных исходов достигло 850 тысяч. Лидирует в печальном рейтинге распространения коронавируса Америка с более чем 6 миллионами случаев, на втором месте – Бразилия с почти 4 миллионами, на третьем – Индия с 3,7 миллионами. Россия расположилась на 4 месте. Замыкает пятерку Перу с 647 тысячами больных. Напомним, что в России зарегистрирована первая вакцина против коронавируса «Спутник V». Прививать учителей и врачей планируется начать в самое ближайшее время, что же касается остальных граждан, то им услуга будет доступна в конце ноября – начале декабря этого года. Вакцинация, как сообщается, будет массовой, но при этом строго добровольной. «На максимальные объемы производства мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», – сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!