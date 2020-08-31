Российским родителям рассказали, как защитить детей от коронавируса в школе

Также в ведомстве вспомнили о типично школьных болезнях, которые возникают из-за малой подвижности, неправильного питания и чрезмерных зрительных нагрузок – к ним относятся развитие близорукости, ослабление костно-мышечной ткани и проблемы с эндокринной системой. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо контролировать, соблюдают ли дети режим труда и отдыха, при необходимости помочь им скорректировать расписание. Кроме того, следует привить им привычку делать гимнастику для глаз в течение дня, утреннюю зарядку и заботиться о сбалансированном питании не только дома, но и в школе.

Фото: depositphotos

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