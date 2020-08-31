Российским родителям рассказали, как защитить детей от коронавируса в школе
Как сообщает онлайн-издание РБК со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте Министерства здравоохранения РФ, первое, что необходимо сделать, – напомнить детям об опасности коронавируса и о важности мер профилактики. Сделать это необходимо аккуратно, так как многие из них уже и так запуганы, помнят, как им приходилось учиться удаленно и постоянно сидеть дома, из-за чего у них развились фобии и подавленность. Расскажите о том, как важно мыть руки и придерживаться новых правил – носить маску, соблюдать дистанцию и не собираться большими группами, если об этом говорят преподаватели и руководство школы. Не забывайте проверять, выполняют ли дети рекомендации по личной гигиене, а главное – на собственном примере показывайте, что вы сами их соблюдаете, ведь для малышей вы самая важная ролевая модель.
Также в ведомстве вспомнили о типично школьных болезнях, которые возникают из-за малой подвижности, неправильного питания и чрезмерных зрительных нагрузок – к ним относятся развитие близорукости, ослабление костно-мышечной ткани и проблемы с эндокринной системой. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо контролировать, соблюдают ли дети режим труда и отдыха, при необходимости помочь им скорректировать расписание. Кроме того, следует привить им привычку делать гимнастику для глаз в течение дня, утреннюю зарядку и заботиться о сбалансированном питании не только дома, но и в школе.
Фото: depositphotos
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