О чем свидетельствуют ночные судороги и стоит ли из-за них переживать

А вот насторожить должен другой процесс – синдром беспокойных ног, чем-то похожий на судороги, из-за чего их регулярно путают. Для него характерно напряжение и сокращения мышц в конечностях, из-за которого в состоянии покоя в вечернее или ночное возникает неудержимое желание встать с кровати и начать ходить. Спровоцировать развитие этого синдрома могут хронический стресс, неправильное питание и увлечение кофеинсодержащими напитками. «Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень», – уточнила Царева, добавив, что, если количество судорог увеличивается до 3-4 подрял, а синдром не проходит даже после изменения питания, это уже повод начать бить тревогу – есть вероятность, что у вас развивается какое-то неврологическое заболевание.

Фото: pexels

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