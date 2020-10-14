Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Глава государства сообщил, что антиген разрабатывает новосибирский центр «Вектор». Вакцину зарегистрировали под названием «ЭпиВакКорона». «Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину», - подчеркнул Путин во время встречи в кабинете министров. Также президент напомнил, что российские ученые трудятся над третьей вакциной от COVID-19. Ею занимается Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова в Москве.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что новая вакцина «находится в клинических исследованиях».
Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса презентовал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Путин отметил, что одна из его дочерей уже протестировала на себе прививку. После первого укола температура у нее была 38, «на следующий день 37 с небольшим».
Ранее мы писали, что врачи Департамента здравоохранения Москвы решили разобраться с пятеркой наиболее распространенных вопросов о новой вакцине. Наиболее частое заблуждение заключается в том, что достаточно привиться от гриппа, чтобы автоматически получить защиту и от коронавируса. Однако это не так: одна вакцина не заменяет другую.
Фото: Global Look Press
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