Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что новая вакцина «находится в клинических исследованиях».

Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса презентовал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Путин отметил, что одна из его дочерей уже протестировала на себе прививку. После первого укола температура у нее была 38, «на следующий день 37 с небольшим».

Ранее мы писали, что врачи Департамента здравоохранения Москвы решили разобраться с пятеркой наиболее распространенных вопросов о новой вакцине. Наиболее частое заблуждение заключается в том, что достаточно привиться от гриппа, чтобы автоматически получить защиту и от коронавируса. Однако это не так: одна вакцина не заменяет другую.