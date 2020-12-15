В Москве нарушения мер против коронавируса будут искать в социальных сетях
По его словам, расследование в рамках административного дела могут начать из-за фото или видео, либо других материалов, выложенных в Сети. Кроме того, правоохранительные органы будут собирать доказательства, проводить работу с барами, кафе и ресторанами, проверять выполнение ими санитарных требований.
Как передает Первый канал, Данчиков подчеркнул, что около 10% заведений и предпринимателей Москвы проводят закрытые мероприятия и нарушают ограничения.
Ранее в столице продлили правила, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. 4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
За последние сутки в российской столице зафиксировали 5418 новых случаев заражения. С начала пандемии в Москве выявлено 703 502 случая коронавируса.
Фото: pixabay.com
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