В Москве нарушения мер против коронавируса будут искать в социальных сетях

Как передает Первый канал, Данчиков подчеркнул, что около 10% заведений и предпринимателей Москвы проводят закрытые мероприятия и нарушают ограничения.

Ранее в столице продлили правила, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. 4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

За последние сутки в российской столице зафиксировали 5418 новых случаев заражения. С начала пандемии в Москве выявлено 703 502 случая коронавируса.