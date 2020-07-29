Уставшая во время игры с друзьями школьница легла спать и умерла от коронавируса

Несколько дней спустя Кимора почувствовала себя лучше, и родители отпустили ее поиграть с друзьями. Однако девочка быстро вернулась домой и, сказав, что очень устала, пошла к себе в комнату, чтобы полежать. Через некоторое время ее мать Макаша Янг-Холмс стала звать дочь, но та не откликалась. Встревоженная женщина зашла к ней в комнату и обнаружила ее бездыханной. «Я трясла ее, кричала, ¬– пояснила она. – Затем стала звать свою маму, чтобы она пришла, потому что Ким не дышит». Ворвавшаяся в комнату бабушка пыталась сделать внучке искусственное дыхание и массаж сердца, но все было бесполезно. Микаша до сих пор не может поверить, что ее дочери больше нет. По ее словам, у Киморы до этого не было проблем со здоровьем, но из-за коронавруса она просто умерла во сне. Самое трагичное, что за три месяца до этого не стало отца девочки. По сообщениям американских властей, Кимора стала пятым ребенком во Флориде, скончавшимся от коронавируса.

Фото: pexels

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