Россиянам рассказали о серьезных последствиях, которые может вызвать герпес на губах
В интервью изданию «Вечерняя Москва» врач-инфекционист больницы №2, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев заявил, что это маркерное заболевание, которое чем чаще проявляется, тем сильнее сигнализирует о том, что у человека есть проблемы с иммунитетом. Если вы сталкиваетесь с простудой на губах чаще 2 раз в год, это серьезный повод задуматься о походе к врачу для проверки здоровья. Потому что, если не лечить первопричину, могут проявиться серьезные осложнения.
«Если запустить герпес, при его массивном проявлении не обратиться за медицинской помощью, могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица», – отметил Акинфиев, добавив, что этим список побочных эффектов вируса не ограничивается. По его словам, не вылеченная как следует болезнь может привести к таким серьезным последствиям, как потеря зрения и/или слуха. При этом назначать лечение должен исключительно врач.
Чтобы обезопасить себя от рецидивов герпеса, нужно соблюдать нехитрые правила: правильно и сбалансированно питаться, высыпаться, соблюдать режим работы и отдыха, меньше нервничать, не переохлаждаться и не перегреваться на солнце, а в ветреную погоду пользоваться увлажняющей гигиенической помадой, чтобы не допустить образования трещин на слизистой.
Фото: depositphotos
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