Второй волны не будет: распространение коронавируса не зависит от времени года

Интенсивность передачи вируса, как заявила Харрис, зависит исключительно от уровня скопления людей: чем он выше, тем больше риск заболеть. Именно по этой причине важна социальная дистанция, о которой в последнее время почему-то стали забывать. Эксперт также напомнила, что в ВОЗ сильно обеспокоены вероятностью, что осенью-зимой коронавирусная инфекция наложится на сезонную вспышку гриппа. Напомним, что, по данным на 29 июля 2020 года, в России зарегистрировано в общей сложности 828 990 случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки – 5475 человек. За время пандемии в мире выявлено 16,7 миллионов заболевших, скончались 660 тысяч человек. В нашей стране активно ведутся разработки вакцин: одна из них прошла клинические испытания и, вероятно, уже 15 августа может поступить в гражданский оборот, если ее зарегистрирует Минздрав. Второй препарат проходит массовое клиническое тестирование на добровольцах, и в случае позитивного исхода может быть готов к концу 2020 года.

Фото: pixabay

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