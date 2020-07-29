Второй волны не будет: распространение коронавируса не зависит от времени года
По словам эксперта, которые приводит ТАСС, сезонность и высокие температуры никак не влияют на скорость распространения коронавируса. Это мнение подтверждает тот факт, что пандемия по-прежнему не стихает в таких жарких странах, как Бразилия и Индия, которые уверенно входят в тройку лидеров по числу зараженных. Кроме того, люди продолжают болеть как в Северном, так и в Южном полушариях, где разные времена года. Именно в этом заключается одно из отличий COVID-19 от гриппа, который носит исключительно сезонный характер. Поэтому некорректно делить вспышки коронавируса на волны – «следует ожидать одной большой волны, которая будет то увеличиваться, то несколько снижаться».
Интенсивность передачи вируса, как заявила Харрис, зависит исключительно от уровня скопления людей: чем он выше, тем больше риск заболеть. Именно по этой причине важна социальная дистанция, о которой в последнее время почему-то стали забывать. Эксперт также напомнила, что в ВОЗ сильно обеспокоены вероятностью, что осенью-зимой коронавирусная инфекция наложится на сезонную вспышку гриппа. Напомним, что, по данным на 29 июля 2020 года, в России зарегистрировано в общей сложности 828 990 случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки – 5475 человек. За время пандемии в мире выявлено 16,7 миллионов заболевших, скончались 660 тысяч человек. В нашей стране активно ведутся разработки вакцин: одна из них прошла клинические испытания и, вероятно, уже 15 августа может поступить в гражданский оборот, если ее зарегистрирует Минздрав. Второй препарат проходит массовое клиническое тестирование на добровольцах, и в случае позитивного исхода может быть готов к концу 2020 года.
Фото: pixabay
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