У россиянки с низким иммунитетом развилось 18 новых мутаций коронавируса

Естественно, ученые заинтересовались необычным случаем и провели сравнительное исследование всех взятых весной и летом мазков россиянки. В ходе расшифровки генома они обнаружили, что исходный вирус в организме пациентки претерпел множественные мутации, причем две из них были схожи с версией ковид, обнаруженной у датских норок. Эксперты отметили, что «норковый» штамм уже выявляли у человека, у которого также был ослаблен иммунитет из-за прохождения терапии плазмой с антителами.

В свою очередь, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский отметил, что существует гипотеза, что «британский» вариант коронавируса, отличающийся повышенной заразностью, также, скорее всего, появился в организме пациента с иммунитетом, ослабленным вследствие основного заболевания.

Фото: pixabay

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