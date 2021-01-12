Врачи спасли беременную россиянку со 100% поражением легких из-за коронавируса

Из-за угрозы жизни матери и ребенка женщину экстренно госпитализировали. Из-за проблем с дыханием пациентки малыш получал недостаточное количество кислорода, поэтому специалисты приняли решение сделать ей внеплановое кесарево сечение, чтобы спасти ему жизнь. Новорожденный оказался полностью здоров. В свою очередь, его матери становилось хуже. Несмотря на терапию, ее состояние не улучшалось, потому ее решили перевести в реанимацию и подключить к аппарату ИВЛ. В отделении интенсивной терапии она находилась 51 день.

По словам медиков, шансов на выздоровление у женщины было не очень много, однако она сумела справиться с болезнью — ее и младенца уже выписали домой. Молодой матери теперь предстоит пройти длительный курс реабилитации, чтобы восстановить подорванное здоровье.

Фото: freepik

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