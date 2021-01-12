В преддверии сильных холодов россиянам напомнили, как избежать обморожения
Эксперты в беседе с изданием «Комсомольская правда» напомнили, что обморожение очень опасно и может привести к омертвению тканей не только кожи, но и мышц и костей и даже ампутации конечностей, которые из-за нарушения кровообращения страдают в первую очередь. Чтобы избежать данного негативного сценария, специалисты советуют многослойно одеваться, желательно в одежду из натуральных тканей. В обувь стоит вложить дополнительные войлочные или меховые стельки. Также рекомендуется отказаться от обтягивающих нарядов, которые могут сковывать движения и нарушать циркуляцию крови. И не стоит пренебрегать шапкой и шарфом — это необходимо для защиты головы и шеи, которые наиболее быстро отдают тепло из-за отсутствия жировой прослойки.
Специалисты также рекомендуют пользоваться жирным защитным кремом для предотвращения обморожения открытых участков лица и рук. Также стоит отказаться от идеи согреться в холода алкоголем, так как он расширяет кровеносные сосуды и тем самым увеличивает теплоотдачу, при этом создавая обманчивую иллюзию того, что вам стало лучше. Курить на морозе также не лучшее решение, из-за никотина возрастает вероятность холодовой травмы конечностей. Если планируете довольно долгое время находиться на улице в мороз, оставьте дома серьги, браслеты и другие металлические украшения, которые могут контактировать с холодным воздухом. Также старайтесь каждые полчаса по возможности заходить в теплое помещение хотя бы на 10-15 минут, чтобы согреться и защититься от ветра.
Фото: freepik
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