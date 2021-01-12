В преддверии сильных холодов россиянам напомнили, как избежать обморожения

Специалисты также рекомендуют пользоваться жирным защитным кремом для предотвращения обморожения открытых участков лица и рук. Также стоит отказаться от идеи согреться в холода алкоголем, так как он расширяет кровеносные сосуды и тем самым увеличивает теплоотдачу, при этом создавая обманчивую иллюзию того, что вам стало лучше. Курить на морозе также не лучшее решение, из-за никотина возрастает вероятность холодовой травмы конечностей. Если планируете довольно долгое время находиться на улице в мороз, оставьте дома серьги, браслеты и другие металлические украшения, которые могут контактировать с холодным воздухом. Также старайтесь каждые полчаса по возможности заходить в теплое помещение хотя бы на 10-15 минут, чтобы согреться и защититься от ветра.

Фото: freepik

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