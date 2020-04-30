Телезвезда сделала интимную пластику, чтобы избавиться от деликатной проблемы после родов
Фото: Instagram
Звезда малых экранов призналась, что ей приходилось бегать в туалет десятки раз в день, из-за этого приходилось прерывать съемки ее программы, тщательно планировать свои передвижения на автомобиле с учетом частых остановок. Наоми признается, что постоянно чувствовала себя неловко и часто плакала. «У меня всегда был слабый мочевой пузырь, – объяснила она в интервью для шоу E! Entertainment. – Первого ребенка я родила естественным способом, а сын появился на свет при помощи кесарева сечения, и тогда проблема усугубилась в десятки раз».
Наоми призналась, что знала о существовании специальных упражнений для укрепления мышц тазового дна, но ей было все время некогда начать их регулярно делать. Однако когда ее деликатная проблема со здоровьем ухудшилась, даже простой стакан воды или чашка кофе становились поводом три раза за час сбегать в туалет. «Мои мышцы тазового дна стали настолько слабы, что жизнь начала вращаться исключительно вокруг туалета. Из-за этого я постоянно находилась в стрессе», – добавила она. Женщина настолько отчаялась, что пошла к врачу, который порекомендовал ей процедуру лазерного омоложения для восстановления упругости стенок влагалища, чтобы укрепить их. Наоми прошла курс лечения и была поражена, как легко могла решиться ее проблема, с которой она жила долгие 4 года.
«Первая процедура длилась всего 10 минут, я не испытывала никакого дискомфорта, зато уже на следующий день заметила большую разницу. Моя повседневная жизнь полностью изменилась. Мне наконец-то не приходилось планировать свои маршруты с учетом ближайших туалетов», – отметила она, добавив, что вернулась в клинику и сделала еще 2 процедуры для закрепления эффекта.
Фото: Instagram
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