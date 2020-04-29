Женщина от скуки на карантине решила перекраситься из шатенки в блонд, но вместо этого стала апельсиновой
Фото: facebook
Как передает британский онлайн-портал The Sun, она так устала находиться в изоляции, что решила хотя бы изменить прическу, чтобы разнообразить свои будни. Она решила обрезать свои длинные волосы натурального каштанового оттенка. Однако этого ей показалось мало, и она решила радикально сменить цвет на блонд. Британи купила краску для домашнего использования, использовала ее, как было сказано в инструкции, но результат оказался совершенно неожиданным. «Я не ожидала, что из шатенки превращусь в имбирь или морковь, окей, я стала апельсиновой. Это, определенно, не мой цвет – я-то хотела светлый блонд. Моя семья не могла поверить, когда я рассказала им, что случилось. Тогда я позвонила маме и брату по видеосвязи. Они были в шоке. Особенно когда увидели нас с мужем рядом – он у меня от природы огненно-рыжий», – пояснила она.
Женщина говорит, что сделала все правильно – это просто не сработало. Она призналась, что до этого дважды в жизни красила волосы – когда ей было 16 лет и сразу после рождения сына, которому сейчас 9 месяцев. «Мне кажется, мой маленький сын Теодор тоже не оценил мою новую прическу. Он не сразу обнял меня и не позволил взять себя на руки. Он даже не подошел ко мне. Хорошо хоть мой муж Деклан остался спокоен и не понял, почему я так паникую», – отметила она. Бетани заставила супруга на следующий день пойти в магазины, чтобы он там купил немного каштанового красителя, чтобы закрасить это рыжее безумие на своей голове. «Я очень рада, что сейчас мне можно оставаться дома – никто не увидит моего позора. Зато я отлично развлеклась и повеселила всю семью. Но мне точно нужно больше практиковаться в домашнем окрашивании», – подытожила она.
Фото: facebook, depositphotos
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