Женщина от скуки на карантине решила перекраситься из шатенки в блонд, но вместо этого стала апельсиновой

Женщина говорит, что сделала все правильно – это просто не сработало. Она призналась, что до этого дважды в жизни красила волосы – когда ей было 16 лет и сразу после рождения сына, которому сейчас 9 месяцев. «Мне кажется, мой маленький сын Теодор тоже не оценил мою новую прическу. Он не сразу обнял меня и не позволил взять себя на руки. Он даже не подошел ко мне. Хорошо хоть мой муж Деклан остался спокоен и не понял, почему я так паникую», – отметила она. Бетани заставила супруга на следующий день пойти в магазины, чтобы он там купил немного каштанового красителя, чтобы закрасить это рыжее безумие на своей голове. «Я очень рада, что сейчас мне можно оставаться дома – никто не увидит моего позора. Зато я отлично развлеклась и повеселила всю семью. Но мне точно нужно больше практиковаться в домашнем окрашивании», – подытожила она.

Фото: facebook, depositphotos

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