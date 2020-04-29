После неудачно проведенной операции у женщины «лопнула» грудь
Фото: facebook
Как передает британский онлайн-портал Mirror, грудь женщины начала расти в 10-летнем возрасте и так и не прекратила. К 23 годам она уже обладала внушительным размером 36Н (обхват 117-119 сантиметров). Из-за тяжести внушительного натурального бюста у Броген появились проблемы со спиной, ей было тяжело быстро передвигаться, именно поэтому она приняла решение сделать редукционную маммопластику.
Женщина обладала ограниченным бюджетом, потому подошла к выбору клиники со всей тщательностью. Этот процесс у нее занял целых 2 года, но в итоге она остановилась на медицинском учреждении, расположенном в Турции. За 3 тысячи фунтов ей согласились уменьшить грудь до размера 36D (99-102 сантиметра в обхвате), а заодно провести липосакцию живота. Сразу после хирургического вмешательства женщину отправили в гостиницу, где она остановилась. У Броген начались жар и лихорадка, она с трудом могла шевелиться, из ран сочилась кровь.
Когда женщине стало немного лучше, она решила вылететь домой, в Великобританию. Прямых рейсов не было по подходящей цене, потому она купила вариант с 7-часовой пересадкой. «Это было долгое путешествие домой, я была измотана к тому моменту, как прилетела в Британию. Мне было нельзя ничего поднимать, но нужно было снять с багажной ленты мой чемодан. Я знала, что мне нельзя поднимать тяжести, но что мне было делать? И когда я это сделала, почувствовала, что мои груди буквально «лопнули». Швы разошлись, на их месте остались открытые раны».
Ри заявила, что ее грудь стала квадратной, один сосок почернел, а из открытых ран начал сочиться гной, при этом сам бюст по размеру не стал меньше. «Эти врачи меня буквально убили. Грудь совершенно испорчена, но идти в местную больницу страшно – я боюсь заразиться коронавирусом. Так что обрабатываю раны антисептиком и надеюсь, что обойдется без инфекции или сепсиса. Я испытываю постоянную боль, в отверстия под грудью буквально могу воткнуть ватный тампон, а сама грудь зудит». Девушка находится в совершенном отчаянии и ждет, когда пандемия пойдет на спад, чтобы обратиться к местным медикам.
Фото: facebook, depositphotos
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