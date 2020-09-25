Резкий прирост заболевших в России и вторая волна в Европе: последние новости о COVID-19

В то же время в стране ужесточается контроль над соблюдением масочного режима: столичный ЦУМ уже оштрафовали на 1 миллион рублей, а несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» заставили временно приостановить свою деятельность. Подобные рейды по магазинам будут проводиться и дальше – уже выписано 15 тысяч штрафов. Наказывать за нарушение правил эпидемиологической безопасности и рядовых граждан: проверки идут в наземном и подземном транспорте. Кроме того, больницы в регионах начали усиленную подготовку к росту числа пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Европе прирост зараженных также увеличился почти вдвое. В некоторых странах побиты все рекордные показатели с начала пандемии. Среди них – Франция, Великобритания, Чехия, а также Испания, где ситуация остается стабильно сложной. Эксперты говорят, что в Старом Свете началась полноценная вторая волна заболеваемости COVID-19, из-за чего и вводятся новые ограничения, которые пока еще не такие строгие, как весной 2020 года. «Очевидно, что у нас действительно нет никаких способов предотвратить распространение COVID-19, кроме изоляции или мер социального дистанцирования и так далее. У нас еще нет вакцины, – сказал CNN старший научный сотрудник Университета Саутгемптона в Великобритании Майкл Хед. – Мы увидим большое распространение случаев заболевания, мы увидим много госпитализаций и большую нагрузку на нашу службу здравоохранения. Также будет большое число погибших».

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!