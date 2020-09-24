Число заболевших коронавирусом в России растет: Путин оценил риск возвращения ограничений

В свою очередь, профессор вирусологии, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что число зараженных продолжает увеличиваться. Но, по его мнению, повторный карантин в России возможен только в том случае, если система здравоохранения будет не в состоянии справиться с поступающими в больницу пациентами. Конечно, хотя бы частичные ограничения могли бы улучшить эпидемиологическую ситуацию, но они могут привести к сильному стрессу граждан, так что стоит учитывать и это негативное последствие карантина.

Напомним, что с начала пандемии в России зафиксирован 1 128 836 заболевших, из них за последние сутки – 6595 человек. Количество умерших приблизилось к 20 тысячам, в то время как выздоровели почти 930 человек. За все время было сделано почти 44 миллиона тестов.

Фото: pixabay

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