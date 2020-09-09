Развенчаны самые популярные заблуждения о российской вакцине от коронавируса

Второе заблуждение, в которое почему-то поверили очень многие – процесс вакцинации может спровоцировать заражение коронавирусом, а человек не будет знать об этом и невольно заразит инфекцией окружающих. В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что это невозможно ни при каких обстоятельствах, так как в новом препарате просто нет возбудителя: в векторах-носителях содержатся только части COVID-19, в ответ на которые организм вырабатывает антитела. Третий миф – о том, что иммунитет после вакцинации вырабатывается лишь на короткий промежуток времени – также не выдерживает критики. Если двукратно привиться – на 1-ый и 21-ый день, как рекомендуют врачи – вырабатываются антитела, которые сохраняются надолго – подобный результат получили все добровольцы.

Четвертый миф, по популярности, пожалуй, опережающий все остальные: россияне считают, что вакцину зарегистрировали поспешно, а значит, она недоработана, потому может быть небезопасна. В Департаменте здравоохранения заявили, что это не так. Многие страны сейчас идут по пути ускоренной разработки, что обусловлено все еще неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Отечественный препарат успешно опробован на животных и добровольцах, побочных эффектов выявлено не было.

И последний вопрос, волнующий россиян, заключается в циркулирующих слухах, что ради прививки от коронавируса придется на полгода лечь в больницу. Однако в ведомстве объяснили, что в больницу нужно будет прийти всего несколько раз – для обследования и собственно вакцинации. А контролировать состояние после вакцинации можно с помощью мобильного приложения или телемедицины.

Фото: depositphotos

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