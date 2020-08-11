Дочь Путина протестировала зарегистрированную в России первую в мире вакцину против коронавируса
«Cегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — цитируют заявление Владимира Путина на совещании с членами правительства РИА Новости. Более того, президент отметил, что одна из его дочерей уже протестировала на себе новую вакцину: «После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим — и все».
Напомним, ранее стало известно, что вакцину против COVID-19 в первую очередь должны получить люди из группы риска, именно такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. В интервью ТАСС эксперт заявил, что помимо пожилых людей в первую очередь необходимо привить учителей и тех, кто вынужден работать в замкнутых коллективах. «Этот вопрос (кто в первую очередь должен вакцинироваться) должен решать Минздрав. Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — пояснил Гинцбург.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре.
Фото: depositphotos.com
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