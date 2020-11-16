Почти 23 000: россиянам объяснили, почему продолжает расти число заболевших коронавирусом

Эксперт также отметил, что до того, как будет объявлена массовая вакцинация в стране, россиянам лучше стараться поменьше контактировать с другими людьми и обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Тем более, что впереди сезонный пик заболеваемости гриппом, что несет дополнительные риски. Врач добавил, что обычно ОРВИ, как правило, ослабевает к середине-концу января, но в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой сложно спрогнозировать, как ситуация будет развиваться в этом году.

Напомним, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 22 778 новых инфицированных, из них 6360 человек приходятся на Москву, таким образом, суточный прирост в очередной раз обновил печальный максимум. Сложной продолжает оставаться обстановка и во всем мире. В выходные был зафиксирован новый антирекорд – больше 666 тысяч зараженных за 24 часа. Однако к понедельнику ситуация немного улучшилась: на 16 ноября выявлено чуть больше 443 тысяч заболевших. Всего же с начала пандемии подтверждено тестами 54 370 186 случаев, из них почти 35 миллионов человек выздоровела, а 1,3 миллиона скончались.

Фото: pixabay

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