Отмена новогодних гуляний и учеба на дистанционке: актуальное о пандемии COVID-19 в России
Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в России зафиксировано 21 608 новых заболевших, из них почти 6 тысяч приходятся на Москву. По этой причине в дополнение к уже принятым на этой неделе мерам об ограничении работы ночных клубов и ресторанов мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене массовых гуляний в новогодние праздники. Свое решение градоначальник объяснил тем, что сейчас наблюдается серьезный рост нагрузки на всю медицинскую систему, потому основная задача заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего суточного прироста новых случаев. «Это минимальные ограничения, которые возможны в этой ситуации», — добавил Собянин, отметив, что во многих странах и вовсе вводятся локдауны, комендантские часы и чрезвычайное положение.
Поддержал данную меру и губернатор Московской области Андрей Воробьев, заявивший что и в подведомственных ему территориях до 15 января включительно будут отменены все варианты гуляний. «Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но с семьей, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — приводит его слова онлайн-издание «РИА Новости».
В свою очередь, Минобрнауки распорядилось перевести все подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционную форму обучения с 13 ноября и вплоть до 6 февраля включительно. Приказ уже опубликован в Telegram-канале ведомства. Также, как передает ТАСС, в стране определены сроки массовой вакцинации против коронавируса. По словам Александра Гинцбурга, руководителя Центра им. Гамалеи, который ответствен за разработку препарата «Спутник V», прививать россиян начнут уже в январе-феврале 2021 года. Именно к этому времени планируется нарастить производство вакцины до 5-6 миллионов доз в месяц.
Фото: pexels
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