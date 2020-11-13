Заболевший коронавирусом мужчина 64 дня боролся за жизнь и лишился 8 пальцев на руках

Как сообщает онлайн-журнал People, Гарфилд заразился коронавирусом в Италии, когда в феврале 2020 года поехал с 12 друзьями кататься на горных лыжах. Тогда про пандемию еще мало где говорили, потому никто не думал о рисках. «Мы часто гуляли, почти все время катались на лыжах и наслаждались отдыхом, у нас даже мысли о ковиде не возникало», – признается мужчина.

Однако через несколько дней после начала отпуска американец, как и его друзья, внезапно почувствовал себя плохо: у всех в их большой компании поднялась температура, появились сильные боли в горле, заложенность носа и ломота в теле. Сильнее всех страдал именно Грегг. К тому времени, когда он 1 марта вернулся домой, в Южную Калифорнию, ему все еще было плохо, потому он убедил врачей использовать один из немногих имеющихся тогда тестов, чтобы проверить, не COVID-19 ли у него. Тест оказался положительным, и через 5 дней Гарфилда забрали в больницу, так как он не мог дышать и слышал, что в легких будто что-то булькает. Спустя еще 2 дня его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что он не мог дышать. Несмотря на все усилия врачей, вирус атаковал иммунную систему мужчины, что резко понизило его кровяное давление и привело к сепсису из-за стафилококковой инфекции. Специалисты и не надеялись, что он поправится, и говорили, что его шансы на выживание не больше 1%.